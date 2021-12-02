Байрамов констатировал завершение Карабахского конфликта

Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи — огромный шаг вперед, заявил на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Карабахский конфликт, который продолжался на протяжении почти 30 лет, завершен.

По его словам, сразу же после завершения конфликта Азербайджан начал крупномасштабную деятельность по восстановлению освобожденных территорий.

Он отметил, что ОБСЕ посредством своих опытных инструментов в постконфликтной сфере может внести вклад в восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

«Заседание Совета министров проводится в первую годовщину подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией, положившего конец армяно-азербайджанскому конфликту и определившего параметры для восстановления стабильного мира. Это заявление было дополнено трехсторонним заявлением, подписанным 11 января 2021 года и предусматривающим разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Продолжавшийся около 30 лет нагорно-карабахский конфликт завершился. Сразу после завершения конфликта Азербайджан начал широкомасштабные строительные работы на освобожденных территориях. В нынешнем году с этой целью из госбюджета было выделено 2,2 млрд. манатов. Мы уже завершили строительство таких инфраструктурных объектов, как автодороги и аэропорты. Религиозные и культурные памятники, подвергнутые вандализму в период оккупации, восстанавливаются. Устраняются последствия оккупации, продолжается процесс возвращения к нормальной жизни. ОБСЕ посредством своих опытных и доступных инструментов в постконфликтной сфере может внести вклад в этот процесс».