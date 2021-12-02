Глава государства принял учредителя Фонда этнического взаимопонимания США

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане исторически существует толерантная среда, представители всех народов и религий, в том числе еврейская община, живут в нашей стране в условиях мира и спокойствия, как одна семья.

Были высоко оценены условия, созданные на государственном уровне для еврейской общины, как и для представителей других религиозных и этнических общин, проявляемые о них внимание и забота, отмечено активное участие евреев в общественной жизни нашей страны.

В ходе беседы проводимый в Баку Форум партнеров глобальной кампании “Мир во имя культуры”, в котором участвует и Марк Шнайер, был расценен как очередной вклад Азербайджана в развитие межкультурного диалога.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.