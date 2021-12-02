Хикмет Гаджиев объяснил позднее обнародование официальной информации о крушении вертолета

«В Азербайджане большое значение придается вопросам коммуникации на государственном уровне».

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает АПА.

Х.Гаджиев отметил, что предпринимаются необходимые усилия по своевременному оперативному информированию общественности:

«Об этом свидетельствует наш опыт во время войны, мероприятий по осуществлению государственной коммуникации по вопросам, связанным с деятельностью Вооруженных сил. В некоторых случаях возникает необходимость в определенных серьезных расследованиях, проверках. Одним из главных условий является предоставление достоверной, полной информации общественности после проведения серьезных расследований. Следует иметь в виду, что в таких случаях речь идет о жизни человека. Семьи должны быть проинформированы правильно. Хочу отметить, что азербайджанские СМИ проявили профессионализм. Предоставление недостоверной информации средствами массовой информации было предотвращено. Но к сожалению, в соцсетях такого мы не увидели. Важно, чтобы общество, люди, работающие в СМИ, максимально чутко относились к этим вопросам».