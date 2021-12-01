«Коммунисты России» зовут Маска на работу в случае, если он разорится

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что основателя SpaceX Илона Маска можно пригласить в Россию для работы инженером.

«Если он разорится, я думаю, что мы должны протянуть ему руку помощи и пригласить на работу в Россию. Чем больше в России будет талантливых инженеров даже из-за рубежа, тем мощнее будет наш оборонный инженерный комплекс. Он талантливый инженер, создавший целый ряд компаний, но, видимо, как бизнесмен, он не дотягивает», — сказал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Маск плохо управляется с бизнесом, так как многие проекты делает на крупные инвестиционные средства или на многомиллиардную поддержку американского правительства.

Ранее основатель SpaceX сообщил о возможном банкротстве космической компании из-за проблем с производством ракетных двигателей Raptor. Маск считает, чтобы избежать банкротство космический корабль Starship должен летать хотя бы раз в две недели.