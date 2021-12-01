Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование



Мужчине, отсидевшему 16 лет в тюрьме по обвинению в изнасиловании и оправданному в 2021 году, принесла публичные извинения американская писательница, автор мирового бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд.

Дело в том, что он обвинялся в совершении насилия над ней, передает Рен ТВ.

Инцидент произошел в 1981 году. В то время Элис Сиболд была студенткой Сиракузского университета Соединенных Штатов. Спустя несколько месяцев после произошедшего она встретила на улице Энтони Бродуотера, в котором узнала того, кто на нее напал. Девушка рассказала об этом полиции и свидетельствовала против него в суде. В результате мужчину осудили в 1982 году, а писательница описала эту историю в своем дебютном произведении – романе «Счастливая».

Спустя 16 лет, в ноябре 2021 года, обвиняемого по данному делу оправдали и выпустили на свободу.

«В первую очередь, хочу принести искренние извинения Энтони Бродуотеру. Мне искренне жаль и я прошу прощения за то, что Вам пришлось пройти… В 1982 году я стремилась добиться правосудия, а не увековечить несправедливость и изменить жизнь молодого человека навсегда», – заявила писательница в публикации на блог-платформе Medium.

Книга «Счастливая» является автобиографическим романом Элис Сиболд, которая прославилась после публикации другого романа – «Милые кости». В своем дебютном произведении автор рассказывает о студентке, которая пережила изнасилование и, вследствие этого, получила психологическую травму, а также добилась возмездия. Отрицательный герой романа был наказан по всей строгости закона.