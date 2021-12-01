Эрдоган: «К сожалению НРП передала азербайджанцев солдатам Сталина»

«К сожалению, в результате крушения вертолета в Азербайджане 14 братьев-азербайджанцев погибли и двое получили ранения. Я также выразил соболезнования нашему брату Ильхаму Алиеву».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT.

Обвиняя НРП в ряде инцидентов, турецкий лидер напомнил, что азербайджанцы, сбежавшие из имперского рабства в бывшем Советском Союзе, были возвращены обратно должностными лицами правящей тогда Народно-республиканской партии (НРП).

«В 1944 году 146 азербайджанских братьев бежали от преследований России (СССР — ред.). И нашли убежище в Турции. К сожалению, руководство НРП передало их солдатам Сталина. Наши азербайджанские братья перешли мост Боралтан и были убиты на глазах у наших солдат. Знаете что они сказали турецким солдатам, переходя через мост? Они сказали «не отдавайте нас им, лучше вы нас убейте». Вот вся сущность НРП», — сказал Эрдоган.