Азербайджан заявил о готовности к сотрудничеству со странами Тихоокеанского альянса

Состоялся III Форум международного сотрудничества Тихоокеанского альянса (ТА).

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в форуме «Устойчивое социально-экономическое возрождение региона: вклад международного сотрудничества» приняли участие представители более 60 стран-участниц, в том числе чрезвычайный посол и полномочный представитель МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Выступая на онлайн-форуме, Искендеров проинформировал участников о важности транспортных транзитных возможностей для Азербайджана в направлениях север-юг, восток-запад, участвуя в деятельности Альянса в качестве члена-наблюдателя.

Говоря о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, посол подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со странами ТА в этой области.