Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из Азербайджана будет проложена магистральная дорога в Игдыр.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Анадолу», отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Туркменистана, Эрдоган сказал, что со строительством магистрали проблема Нахчывана будет решена. С другой стороны, пролегающая через территорию Армении дорога станет очень успешным шагом для налаживания связей Азербайджана с Игдыром.

«Кроме того, будет сделан важный шаг в пассажирских и грузоперевозках как автомобильным, так и железнодорожным транспортом», — подчеркнул турецкий лидер.