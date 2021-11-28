Алиев отметил важную роль России в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Баку позитивно оценивает действия Москвы.

«Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято, как раз об этом и говорит: о разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации — это все те темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал, и Россия всегда поддерживала», — ответил глава Азербайджана в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» на вопрос журналиста Павла Зарубина.