В Декларации Саммита ОЭС подчеркивается важность установления добрососедских отношений на Кавказе

«Мы верим, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к прочному миру и экономическому прогрессу в Кавказском регионе».

Как передает Report, об этом говорится в итоговой декларации 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, Туркменистан.

В заявлении говорится о поздравлении правительству и народу Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны.

Также подчеркивается важность установления добрососедских отношений в кавказском регионе.

Отмечается, что страны-члены ОЭС изучат возможность инвестирования в проекты реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.