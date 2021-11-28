В США в лесу обнаружены сотни недоставленных компанией FedEx посылок



Жителей городка Хайден в американском штате Алабама в местном лесу ждала необычная находка. Сотни малых и больших бандеролей, а также письма. Все эти недоставленные посылки должна была вручить адресатам компания FedEx. Об этом сообщает NBC News.

Местный шериф сейчас охраняет 400 коробок и конвертов от мародеров, попутно пытаясь выяснить — как посылки оказались в лесу. Транспортная компания отправила к месту ЧП несколько своих грузовиков, чтобы вывезти почтовые отправления.

Перед работниками компании FedEx теперь стоит сложная задача. Надо восстановить упаковку каждого отправления и разыскать адресата.