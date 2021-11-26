Пашинян и Путин рассчитывают на открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе

Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и между Арменией и Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Экономические трудности, связанные с коронавирусом, к сожалению, продолжаются, но недавно мы зарегистрировали, что в рамках ЕАЭС наблюдается активизация торгового оборота и это очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, что приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных связей между Арменией и Россией», — сказал Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу. Его слова приводит «Интерфакс».

Аналогичную позицию озвучил и Владимир Путин.

«Коммуникации, транспортные маршруты, о которых мы сегодня в трехстороннем формате говорили, чрезвычайно важны, причем важны для экономик всех стран региона, включая и Россию, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы эти линии связи с нашим стратегическим партнером, Арменией, были надежными, многосторонними, легко функционирующими в круглогодичном режиме», — отметил российский лидер.

«Надеюсь, что мы продвинемся на завершающей стадии этой работы. Есть некоторые вещи, я сегодня видел, которые требуют дополнительного согласования, но они — это тоже стало понятно в ходе нашей дискуссии — не носят принципиального характера», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

«Что касается вопросов сугубо экономических, прагматических, то здесь можно сказать, что, в принципе, все согласовано, поэтому я не сомневаюсь, что движение в самое ближайшее время будет заметным и позитивным», — заявил президент РФ.

«Как только люди увидят, что это все заработало, другая атмосфера сразу сложится в регионе, здесь сомнений никаких нет», — сказал Путин.