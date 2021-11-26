Гасанов провел встречу с близкими шехидов в Гусаре

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства посетили Аллею шехидов в городе Гусар. Были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому в честь шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, почтена их светлая память. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны встретился с руководством Исполнительной власти Гусарского района, семьями шехидов и представителями общественности.

В ходе встречи отец Национального героя Чингиза Гурбанова — Салман Гурбанов от имени семей шехидов выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу, подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила огромную радость нашему народу.

Отметив, что наше государство высоко чтит светлую память шехидов, Министр обороны поинтересовался проблемами и нуждами семей шехидов.



