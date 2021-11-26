Алиев: Баку готов начать процесс по вопросу делимитации границы



Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи заявил, что Баку поддерживает консультативную поддержку Москвы в вопросе границы между Азербайджаном и Арменией, по его словам, азербайджанская сторона готова начать процесс.

«Тема определения границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы. Поэтому неоднократно мы публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу более, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга. Чтобы жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи», — сказал Алиев.