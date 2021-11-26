Махир Мамедов сменил Эльмана Рустамова

Состоялась очередная отчетно-выборная конференция Шахматной федерации Азербайджана.

В ходе мероприятия, проведенного в Министерстве молодежи и спорта, был заслушан ответ президента федерации Эльмана Рустамова по работе, проделанной в ШФА за последние годы, состоялись новые выборы в руководство федерации, передает АПА.

Э.Рустамов, занимавший пост президента федерации с 2007 года, сказал, что не выдвинул свою кандидатуру на этих выборах.

Участники конференции избрали президентом ШФА на ближайшие 4 года вице-президента Махира Мамедова.

На мероприятии были вручены подарки членам женской сборной, завоевавшей бронзовую медаль на командном чемпионате Европы.

Отметим, М.Мамедов занимает пост вице-президента в ФИДЕ.