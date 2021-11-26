Азербайджан передал Армении двух задержанных

Азербайджанская Республика, в очередной раз руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября 2021 года передала Армении двух лиц армянского происхождения.

Как сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, одним из указанных лиц является Арамян Арин Жираевич (03.03.1993 г. р.), задержанный в раненном состоянии 16 ноября 2021 года в ходе боевых действий на государственной границе, произошедших в результате провокаций Армении. За это время Арину Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.

Другой задержанный — Мусаэлян Мигран Эрнест (13.09.2000 г. р) был задержан при проникновении на территорию в направлении Агдамского района, где несут службу азербайджанские военнослужащие.

В результате проведенного предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Мигран является гражданским лицом и, сбившись с пути, перешел на территорию, где несут службу азербайджанские военнослужащие.