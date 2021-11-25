Абдуллаева заявила об исках Азербайджана против Армении

«В настоящее время Азербайджан выступил с иском против Армении в двух международных инстанциях».

Об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что первый иск находится в Европейском суде по правам человека, был представлен в январе 2021 года: «Здесь речь идет о грубом нарушении Арменией Международной конвенции «О защите прав и основных свобод человека» 1950 года. Он охватывает нарушения прав, совершенные Арменией в отношении граждан Азербайджана как во время Первой Карабахской войны, так и во время оккупации, и в период 44-дневной Отечественной войны. Второй иск представлен в Международный суд ООН. Здесь речь идет о нарушении Арменией в отношении Азербайджана международной конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», принятой в 1965 году». Можем отметить три неотложных вопроса, поднятые Азербайджаном. Первое это вопрос мин, то есть, Армения преднамеренно не предоставляет карты минных полей, что препятствует возвращению вынужденных переселенцев-азербайджанцев на исконные земли. Второй вопрос – это сохранение доказательств, имеющихся у противоположной стороны в связи с военными преступлениями, совершенными армянской армией. Третье это то, что реваншистские группировки в Армении выступают с призывами к насилию по отношению к азербайджанцам на этнической почве. Вопрос, связанный с представленными нами исками, рассматривается».

Л.Абдуллаева подчеркнула, что решение по сути вопроса будет принято в течение ряда лет: «А в ближайшее время ожидается принятие временного решения о принятии неотложных мер».

Представитель МИД отметила, что правительство Азербайджана представит иски в соответствующие инстанции и в связи с разграблением экологии и природных ресурсов.