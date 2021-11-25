«Вы сдохнете все». Жириновский вновь оскандалился

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал во время слушаний по делу парламентария от фракции КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте, которые состоялись 25 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время слушаний Жириновский начал выступать с критикой коммунистической партии. На это ему с места начал отвечать депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов. В ответ на его действия, Жириновский назвал парламентария «колхозником» и предложил поймать «призрак коммунизма», упаковать его и спрятать туда же, где находится лось, которого застрелил Рашкин.

«Вы сдохнете все, прежде, чем меня к чему-нибудь привлечь», — обратился к членам КПРФ Жириновский с трибуны.

В ответ на это представители коммунистической партии скандировали: «Позор!».

Жириновский также подчеркнул, что партия ЛДПР будет голосовать за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.