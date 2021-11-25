Матвиенко: Азербайджану и Армении надо проводить делимитацию границы по советским картам

Делимитация границы Азербайджана и Армении должна осуществляться на основании советских карт, которые имеются у Минобороны России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас — в Министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт, и Армения, Азербайджан поддерживают такой подход», — сказала Матвиенко в ходе двусторонней встречи на площадке МПА СНГ в Санкт-Петербурге со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в четверг.

По ее словам, других документов, четко разграничивающих границу между Азербайджаном и Арменией, нет.

«Но переговоры (по началу делимитации – ред.) идут непросто. Понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение. Мы (Россия – ред.) заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье и все для этого будем делать», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, «сегодня главная задача провести делимитацию границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия».

Гафарова, в свою очередь, отметила, что Азербайджан нацелен на мир и стабильность в регионе, без которого невозможно говорить о мирном и стабильном существовании всего Южного Кавказа.