Связанный с мафией экс-форвард сборной Италии осужден за вымогательство



Суд приговорил бывшего форварда сборной Италии и туринского Ювентуса Фабрицио Микколи к тюремному заключению сроком 3,5 года. Его адвокаты признали решение суда «разочаровывающим», а форвард даже расплакался при оглашении приговора. Сообщает издание La Repubblica.

Отметим, что дело тянется еще с октября 2017 года. Именно тогда бывший футболист оказался на скамье подсудимых по делу о вымогательстве. Следствие установило, что Микколи обратился к мафии с просьбой о возврате долга – по разным данным, от 12 до 20 тысяч евро. И даже уговаривал их применить быстрые методы по выбиванию наличности у кредитора.

Причем сам экс-нападающий даже не имел отношения к долгу. А деньги у бывшего физиотерапевта Палермо Джорджо Гасперини брал взаймы владелец ночного клуба Paparazzi Андреа Граффаньини.

В январе 2020-го Микколи проиграл первую апелляцию. И вот теперь Верховный суд Италии подтвердил первоначальное решение. Футболист отправиться за решетку. И по идее должен выйти из тюрьмы в мае 2025 года.