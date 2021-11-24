Путин и Мишель провели беседу о налаживании мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что стороны «обстоятельно» обсудили актуальные международные проблемы.

В частности, по просьбе Шарля Мишеля российский лидер информировал его о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних Заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года, «включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе».

«Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи», — отметили в Кремле.