Смертная казнь и каторга: Северная Корея начала жестокие репрессии из-за «Игр в кальмара»

Жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он контрабандой завез на территорию республики южнокорейский сериал «Игра в кальмара», возглавивший международный топ стриминговой платформы Netflix, пишет Daily Mail.

Известно, что северокореец из провинции Хамгён-Пукто вернулся на родину из Китая с цифровой копией шоу, хранящейся на скрытой USB-флешке, а затем распространил ее среди своих приятелей и был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Впоследствии юношу казнят. При этом другой учащийся, купивший копию сериала, приговорен к пожизненному заключению, а шестеро других, которые лишь смотрели шоу — к пяти годам каторжных работ.

В настоящее время в учебном учреждении проводятся обыски. По некоторым данным, уволен был директор школы, секретарь по делам молодежи и классная руководительница. Не исключено, что их могут сослать на угольные шахты в качестве наказания.

В Северной Корее с начала текущего года действует строгий запрет на ввоз в страну фильмов, шоу и сериалов с Запада и из Южной Кореи. Соответствующий закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение таких материалов.

16 октября сообщалось, что официальное северокорейское медиа Arirang оценило сериал «Игра в кальмара». По мнению журналистов из КНДР, популярность «Игры в кальмара» можно объяснить тем, что сериал «разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее» и показывает «общество неравенства, где к людям относятся как к пешкам богачей».