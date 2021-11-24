Спикер парламента Армении: Наша техника не могла сбить байрактары

«Превосходство азербайджанской армии в воздухе, в частности наличие у нее турецких ударных беспилотников Bayraktar, решило исход военных действий в Карабахе осенью 2020 года».

Об этом в среду заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с российскими журналистами, передает ТАСС.

«У нас не было проблем с количеством людей, у нас была проблема с тем, как воевать с теми байрактарами, которые не может сбить техника, имеющаяся у нас в наличии. Мы вывели порядка 25 тыс. наших военных с территорий, которые перешли под контроль Баку. Вы думаете, что мы проиграли войну из-за того, что у нас не было людей, или что войну в 2020 году выигрывают люди?» — цитирует его пресс-служба парламента.