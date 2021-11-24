США не пригласили на «саммит за демократию» Азербайджан и Турцию, но пригласили Армению

США пригласили на «саммит за демократию», который пройдёт в декабре, 110 стран.

Согласно данным Госдепа, на саммит не пригласили Россию и Китай.

Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Отсутствуют в списке приглашённых Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.

Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Также в списке числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью единого Китая.

Также не приглашена Турция.

Со списком приглашенных стран можно ознакомиться здесь.