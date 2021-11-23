Пашинян: Связь установлена, и я ценю это решение президента Азербайджана

Между министерствами обороны Армении и Азербайджана устанавливается оперативная связь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов. Эта связь формируется при международном посредничестве», — сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что поручил министру обороны Армении активно использовать эту коммуникацию, обмениваться информацией со своим азербайджанским коллегой о случаях нарушения режима перемирия.

«Раньше такого контакта между министрами обороны Армении и Азербайджана никогда не было. Это впервые. Связь установлена, и я ценю это решение президента Азербайджана. Время покажет, насколько эффективной будет эта оперативная связь», — сказал премьер Армении.