Шарифов раскрыл ситуацию с госдолгом страны

«Главная цель Гарантийного фонда заключается в том, чтобы при возникновении каких-то проблем в обслуживании государственного долга и долга под государственные гарантии у нас были запасные средства. То есть, чтобы можно было избежать дефолта государственных гарантий».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» сказал министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что и сегодня ситуация в сфере госдолга Азербайджана довольно хорошая и стабильная: «Гарантийный фонд играет роль резервного фонда в этой сфере. Предусмотрено представление в Милли Меджлис и законопроектов по внесению некоторых изменений в законы «О бюджетной системе» и «О государственном долге».