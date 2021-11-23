В Азербайджане разработана стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы

Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы разработана и находится на стадии утверждения, заявила замминистра экономики Севиндж Гасанова во время обсуждения законопроекта «О госбюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» (второе чтение) на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что в постпандемический и постконфликтный периоды в стране происходит переход к новому этапу.

«В рамках стратегии для устойчивого экономического роста должно быть расширено государственно-частное партнерство, привлечены к экономической деятельности имеющиеся в регионах трудовые ресурсы, сформирована новая инновационная модель экономического роста. Реализуя проект новой стратегии, будут приняты меры для сохранения текущего курса и макроэкономической стабильности в стране», — отметила Севиндж Гасанова.

Замминистра также отметила, что, по прогнозам Международного валютного фонда, в 2022-2026 годах темпы экономического роста в мире превысят 3%.

«В результате реализации нашей стратегии прогнозируется рост ВВП около 4%, а в ненефтяном секторе — 5%. На следующий год мы прогнозируем рост в сфере туризма более чем на 48%», — отметила замминистра.