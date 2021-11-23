Алиев, Путин и Пашинян проведут в Сочи переговоры 26 ноября

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Лидеры планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении.