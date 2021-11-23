Россельхознадзор «забраковал» очередную партию свежих томатов из Азербайджана



Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежих томатов весом 17,2 тонн, прибывшей из Азербайджана, выявила карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), сообщили в Россельхознадзоре.

Наличие вируса подтвердило лабораторное заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Причем на территории Дагестана мозаика пепино выявлена впервые. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, а груз возвращен в Азербайджан.