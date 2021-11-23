Григорян: Подписание документов на встрече Алиева и Пашиняна не планируется

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на предстоящей 15 декабря встрече в Брюсселе не собираются подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях стран. Об этом во вторник в интервью газете «Грапарак» заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

«В настоящее время нет соглашения о подписании документа», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Григоряна, предложение российской стороны о начале демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи двух лидеров. «Никакие визиты или встречи не имеют связи с данным процессом. В любом случае это процесс, который необходимо осуществить, и вопрос о том, будет ли встреча или нет, не имеет на него прямого влияния», — отметил он.