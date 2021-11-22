Вновь заблокирован Facebook Коротченко: Марк Цукерберг помогает армянским пропагандистам?

Вновь заблокирован Facebook-аккаунт российского военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, где он поделился фильмом Youtube-канала VMedia под названием «Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ».

Буквально накануне армянские телеграм-каналы активно призывали массово кидать жалобы «дезинформация» и «пропаганда ненависти» на данное видео.

«Мы говорим об атаке на наш фильм со стороны мирового армянского лобби, окопавшегося в Калифорнии. И, как мы видим, они достигли своей цели.

Из всего происходящего можно сделать вывод, что соцсеть Facebook и лично Марк Цукерберг, заглушая голос правды со стороны Азербайджана, фактически покрывают армянские военные преступления. Ведь это как раз тот случай, когда язык видео продиктован контентом — канал VMedia вынужден использовать те формулировки, которые, как считают армянские пользователи, потенциально попадают под определение «пропаганда ненависти».

Мы никого не обвиняем и ничего не пропагандируем, а лишь хотим добиться ответа на вопрос: «Почему за годы оккупации Арменией международно признанной территории Азербайджана международными структурами не поднимался вопрос о разрушении культурно-исторического наследия азербайджанского народа?».

Сейчас же появился еще один вопрос: почему соцсеть Facebook содействует сокрытию правды об армянских преступниках? Почему руководство Facebook не хочет, чтобы мир узнал о том, что армянские террористы совершали такие преступления, до которых не додумался даже ИГИЛ?

Напомним, что в нашем фильме рассказывается о преступлениях армянских оккупантов на территории Азербайджана. В частности, отмечается, что армянские террористы в своем варварстве пошли еще дальше боевиков ИГИЛ – вскрывали и уничтожали могилы, то есть воевали даже с мертвыми. Все эти преступления совершались на оккупированных ранее землях Азербайджана – на территории, равной по площади государству Ливан или четырем территориям Люксембурга. Как можно содействовать умалчиванию таких преступлений против человечности?

В фильме авторы задаются вопросом, в чем заключается причина молчания в ответ на эти преступления со стороны ЮНЕСКО и мировой общественности?», — говорится в сообщении VMedia.