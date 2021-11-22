Минздрав Азербайджана: Продлен срок годности вакцины Pfizer/Biontech

Всемирная Организация Здравоохранения, учитывая отзывы Европейского агентства лекарственных средств и Управления санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, направила письма в соответствующие учреждения стран, использующих вакцины Pfizer/BioNTech о продлении срока действия этой вакцины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно письму, срок действия препарата Pfizer/BioNTech продлен с 6 до 9 месяцев. В связи с этим срок действия вакцины Pfizer/BioNTech, которая в настоящее время используется в нашей стране, истекает 31 декабря 2021 года.