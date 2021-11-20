Австралийские дизайнеры сшили костюм из мужских усов

Австралийский бренд мужской одежды Politix в сотрудничестве с художницей Памелой Клеман-Пасси создал уникальный костюм Mo-Hair, ткань которого сделана из мужских усов, сообщает портал Odditycentral.

«Волосы на голове, действительно, выглядят красиво. Но волосы на теле многие считают отталкивающими. Мне очень интересны вещи, которые находятся на грани красивого и отвратительного, это пугает людей», — сказала Клеман-Пасси.

Как уточняют авторы статьи, костюм не подходит для постоянной носки, и был создан для того, чтобы привлечь внимание к мероприятию, посвященному проблемам мужского здоровья.

Художница вплела волосы в хлопковую ткань и создала оригинальную ткань, которую затем передала для дальнейшей доработки дизайнеру Politix Полу Бердену. В итоге он сшил однобортный костюм с шелковой подкладкой, чтобы не было раздражения на коже.

Для костюма были использованы волосы из усов и бород, которые предоставила организация Sustainable Salons, занимающаяся переработкой остатков волос из салонов красоты. При этом, многие австралийцы сами присылали свои усы художнице, узнав о проекте.