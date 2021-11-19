Грузия отказалась от участия в формате «3+3» из-за России

Грузия не примет участия в проекте консультативного регионального механизма «3+3», считая, что он имеет геополитическое значение.

Об этом, выступая в парламенте, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Sputnik-Армения.

«У меня были встречи, как с турецкими партнерами, так и азербайджанскими коллегами, и армянским коллегой. Также, когда министр иностранных дел Ирана был в Грузии. Наша позиция для них ясна», — сказал Залкалиани.

По его словам, Тбилиси не примет участия в таком геополитическом проекте. Главная причина — участие России. Залкалиани пояснил, что об этом говорил на пресс-конференции с турецким и азербайджанским коллегами.

При этом он считает, что альтернативой может стать предложенный ими формат — платформа трех, с участием Грузии, Азербайджана и Армении.

«У нас нет амбиций, чтобы в рамках нашей платформы обсуждать вопросы политического характера или демаркации и делимитации. Речь может идти о сугубо инфраструктурных вопросах, экономических, транспортных проектах», — сказал Залкалиани.

Он пояснил, что могут рассматриваться также вопросы функционирования портов, логистики, железнодорожной инфраструктуры, то есть весь спектр тем, представляющих интерес, в том числе и для двух стран.

Глава МИД Грузии отметил, что их цель — предложить соседям экономические проекты, которые позволят снять напряжение в регионе, установить мир в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Формат «3+3» предполагает участие стран Южного Кавказа и их соседей – Азербайджана, Грузии, Армении, России, Ирана и Турции. Его создание предложили президенты Турции и Азербайджана.