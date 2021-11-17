Азербайджан вошел в число членов Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан избран членом Исполнительного совета организации. В рамках сессии состоялись выборы в члены Исполнительного совета, сообщает Report.

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру от второй избирательной группы.

На выборах, прошедших в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Азербайджан большинством голосов был избран членом Исполнительного совета на 2021-2025 гг.

Напомним, что Азербайджан также являлся членом Исполнительного совета ЮНЕСКО в 2005-2009 годах.