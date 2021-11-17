СМИ: Генерал Мурадов привез из Баку в Ереван тело армянского военного (обновлено)

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов вечером 17 ноября прибыл из Баку в Ереван.

По данным Sputnik Армения, Мурадов доставил тело одного погибшего армянского военнослужащего, переданного азербайджанской стороной.

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Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов вечером 17 ноября прибудет из Баку в Ереван.

По данным Caliber, на борту тела армянских военных, уничтоженных в результате боестолкновений на границе, произошедших 16 ноября.

При этом, по данным Sputnik Армения, пленных на борту нет.

Как сообщает источник, Мурадов проведет переговоры для выработки механизма по недопущению вооруженных инцидентов между сторонами. Речь идет об урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе, вне зоны ответственности российских миротворцев.