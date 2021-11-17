Гражданам Туркменистана ограничили доступ в интернет за использование VPN



В Туркменистане суд запретил пользоваться интернетом до 2025 года двадцати бизнесменам, обвинённым в использовании VPN. В их домах отключена сеть, у членов их семьи выключен мобильный интернет, у них самих власти изъяли смартфоны, обменяв их на старые телефоны с чёрно-белыми экранами.

О ситуации в регионе на востоке страны рассказывает туркменская служба Радио Свобода.

Источник редакции сообщает, что ему известно о как минимум ещё 22 аналогичных запретах в других регионах. Источники редакции объясняют эти меры желанием властей предотвратить распространение листовок с критикой президента Гурбангулы Бердымухамедова. Попавшие под запрет бизнесмены имеют доступ к копировальной технике и могли печатать прокламации, скачанные в сети, объясняет редакция логику силовых структур.

Одновременно ужесточается давление на мастеров, занимающихся установкой VPN-приложений на телефоны, а также на пользователей прокси-серверов, пишет редакция. В августе туркменская служба РС рассказывала, что власти теперь требуют от жителей страны клясться на Коране, что они не будут пользоваться услугами VPN-сервисов.

Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов, наличных денег, товаров повседнего спроса. Власти проблемы отрицают.