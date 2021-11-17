Непривитым депутатам Госдумы предложили сократить зарплату

Депутаты, которые не сделали прививку от коронавируса, должны получать минимальную заработную плату. Кроме того, их не стоит пускать в Государственную Думу. С предложением уменьшить зарплату чиновникам выступила зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина в интервью News.ru.

Кроме того, она поддержала законопроект о введении QR-кодов для прохода членов правительства на заседания. «Я считаю, что непривитых нужно не пускать в Думу и посадить на минимальную зарплату. Какой пример они подают», — подчеркнула Кармазина.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Делягин пообещал уйти на удаленку из-за введения QR-кодов в здании нижней палаты парламента. Он отметил, что не хочет «ставить на себе медицинские опыты», однако с уважением относится к тем, кто это поощряет.

17 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Государственной Думе ввели обязательные QR-коды для доступа официальных представителей правительства, которые приходят на заседания.