Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате армянской провокации

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний оберегает нашу Родину!», — написала она в Instagram.