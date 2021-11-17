Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате армянской провокации

17 ноября, 16:30, 2021

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний оберегает нашу Родину!», — написала она в Instagram.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)