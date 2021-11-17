В Минздраве призвали граждан из группы риска привиться «бустером»

Коронавирусная инфекция не относится к заболеваниям, при которых вакцинация формирует иммунитет на всю жизнь. Об этом заявил специалист Министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что через определенное время в организме снижается приобретенный в результате вакцинации иммунитет. «Для более надежной защиты лицам из группы риска рекомендуется привиться бустерной дозой вакцины. Эта практика применяется не только в Азербайджане, но и во всех странах мира», — приводит Report слова специалиста.

«Сокращение случаев заражения связано с вакцинацией. Ситуация находится на контролируемом уровне. Число привитых бустерной дозой граждан достаточно велико», — добавил инфекционист.