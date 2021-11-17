Россия призывает коллег из СНГ не допустить США закрепиться на постсоветском пространстве



США и их союзники могут попытаться закрепиться на пространстве СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане, такие попытки необходимо пресекать.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ», — сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

«Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне», — добавил он.