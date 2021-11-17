Песков: для контакта Путина, Алиева и Пашиняна необходимо согласие всех сторон

Москва призывает стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности и выступает за соблюдение трехсторонних соглашений, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности», — сказал представитель Кремля.

«Российская сторона и дальше будет это делать. Мы все-таки рассчитываем, что единственный путь по стабилизации ситуации — [это] выполнение трехсторонних договоренностей», — подчеркнул Песков.

Для трехстороннего контакта Путина, Алиева и Пашиняна необходимы согласие и готовность всех сторон, заявил Песков.

Возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе стало поводом для серьезного беспокойства.