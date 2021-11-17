Блинкен призвал Армению и Азербайджан незамедлительно принять меры для снижения напряженности

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Армению и Азербайджан незамедлительно принять меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации.

«США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном, — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и для избежания дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы».

«Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорнокарабахского конфликта», — добавил Блинкен.