Постпред Азербайджана в ООН: Баку готов к мирному соглашению с Ереваном

В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил во вторник постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

«Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс», — сказал дипломат. Алиев при этом расценил ситуацию на границе как результат «опасных реваншистских идей» Армении.

«Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ», — сказал он.

По словам постпреда, целью такой нормализации является примирение и мирное сосуществование Азербайджана и Армении.