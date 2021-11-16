Хулуси Акар заверил Закира Гасанова в поддержке Турции

16 ноября состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Гасанов проинформировал своего коллегу о провокациях армянской стороны и ситуации на государственной границе и заявил, что эти шаги противоположной стороны решительно предотвращены.

В свою очередь, господин Акар сказал, что Турция сегодня, как всегда, поддерживает Азербайджан.