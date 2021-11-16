Гасанов проинформировал Шойгу об армянских провокациях

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора генерал-полковник З.Гасанов сказал, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены.

Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки.