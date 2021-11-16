В Баку промышленный альпинист разбился насмерть, сорвавшись с высоты 19-го этажа

В Баку произошел несчастный случай.

15 ноября в Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о смерти во время выполнения работы сотрудника компании Təmizlik.az Саида Гусейнли по адресу: улица Самеда Вургуна, 79.

Установлено, что во время протирания сотрудниками вышеназванной компании Рауфом и Саидом Гусейнли фасадных стекол на 19-м этаже многоэтажного здания оборвался страховочный трос, в результате Саид Гусейнли сорвался и разбился насмерть.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ведется расследование.