В «Азерсу» прокомментировали жалобы населения на завышенные суммы в квитанциях за воду

Глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы коснулся вопроса жалоб населения на завышенные суммы в квитанциях за воду.

Ранее данный вопрос в материале Minval.az «Азерсу» в своем амплуа: не открывшие двери платят вдвойне сотрудница издания на собственном примере описала, с чем сталкиваются граждане, обнаруживающие под дверью квитанции, хотя показания с водяных счетчиков, установленных в квартирах, никто не снимал.

По словам представителя водного оператора Азербайджана, чаще всего жалобы поступает по этому поводу.

«Действительно, если контролеру никто дверь не открывает, то оставляется квитанция, в которой указывается сумма с учетом среднего потребления воды. Но пусть граждане не беспокоятся. Когда в следующем месяце наши сотрудники вновь посетят данный адрес, то контролер с помощью программы произведет перерасчет. Если начислено лишнее, то показатели будут снижены, и наоборот», — заявил А.Джебраиллы в эфире ARB 24.

Наличие практики оставлять квитанции под дверью он объяснил необходимостью составлять ежемесячные отчеты. «Если дверь по каким-то причинам не открывают, то мы вынуждены оставлять квитанции, так как у нас есть свой ежемесячный отчет. Но гражданам не стоит волноваться», — заявил А.Джебраиллы.

