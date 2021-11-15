«Азерсу» в своём амплуа: не открывшие двери платят вдвойне

Нелюбимое в народе ведомство «Азерсу» продолжает ежегодно (мы бы даже не постеснялись слова «ежеквартально») «радовать» своих абонентов.

Так жители 9-этажного дома №230, расположенного в Ясамальском районе, вот уже в который раз обсуждают квитанции, выписанные сотрудниками «Азерсу» и просунутые под двери. В квитанциях указана весьма завышенная сумма, которая на самом деле никак не отражает действительности. Понятное дело, если речь идет о домах, в которых не установлен водяной счетчик, но в доме №230 счетчики давным-давно уже установлены у всех. Кроме того, сотрудники «Азерсу» снимают показания при помощи ручных терминалов. В данных устройствах имеется вся информация об абонентах – ФИО, адрес, число зарегистрированных по месту жительства, код абонента, последняя дата уплаты, задолженности и так далее. А, стало быть, неточностей быть не должно, во всяком случае, если «сборщик налогов» включает голову. Вроде бы сборщики и инструктаж проходят, и терминалами удобными оснащены, и прочие новшества внедрили якобы для того, чтобы жизнь абонентов облегчить, но ничуть ни бывало. Все остается по-старому.

Давайте разбираться – почему же это происходит.

И начать, пожалуй, нужно именно с маразма: согласно заявлению главы пресс-службы «Азерсу» Анара Джебраиллы, если в квартире абонента не установлен счетчик, то плата за воду рассчитывается, исходя из количества зарегистрированных в квартире людей.

Для того, чтобы не было путаницы, граждане, в чьей квартире по каким-то причинам не установлен водяной счетчик, должны представить справку о составе семьи в нужную инстанцию, и плата за воду будет начисляться в зависимости от количества прописанных в квартире людей. В противном случае, плата за воду будет рассчитываться без учета количества зарегистрированных в квартире лиц. То есть, платить придется за четверых.

Цифра 4 взята за основу на то основании, что в среднем азербайджанская семья состоит из четырех человек.

Объяснение, конечно же, весьма нелогичное, согласитесь. Но вот тут есть одно маленькое НО: подобные объяснения А. Джебраиллы выдает всякий раз, и уже в течение многих лет, но при этом никак не объясняет – почему сотрудники этого непочтенного ведомства приносят астрономические счета за воду даже тем, у кого счетчик установлен, и оставляют их в дверях, если человек по каким-либо причинам (нет дома, спит, купается, умер) не открывает. Сумма, указанная в квитанции (и не сверенная с реальными показаниями счетчика), завышена наполовину: так, если люди расходуют воду на 7-8 манатов, в квитанции указывается, что они задолжали 16-17 манатов. Откуда взяты эти цифры? Наверняка, об этом не знают даже сотрудники Азерсу, просовывающие квитанции в двери абонентов. Хотя не так давно автору заметки «объяснение» все же удалось получить: раз не открываете, значит, высчитываем с расчетом на четырех человек, прописанных в квартире, подсчитывая расход кубометров воды на каждого. И, согласно показаниям квитанции, написанной как говорится, «от балды», абоненты нарастили жабры и плавники, сменив земной образ жизни на проживание в водяной стихии, гарантированной «Азерсу» еще много лет назад, когда представители этой нелюбимой в народе структуры резко поснимали баки с крыш, обещая взамен беспрерывную подачу воды в квартиры. Но обещания своего не сдержали, впрочем, никто и не сомневался в том, что будет именно так, а не иначе. И теперь – помимо первой беды (в виде странных цифр, берущихся в квитанциях буквально из ниоткуда), проблема подачи воды в квартиры граждан стоит весьма остро.

Автор заметки после очередного «талмуда» от «Азерсу», просунутого под двери своей квартиры, позвонил в структуру с целью получить объяснения и в ответ на свои претензии услышал предложение «прийти и разобраться на месте». А это значит, что человек должен обязательно отпрашиваться с работы, тратить время на поход в главный офис «Азерсу», доказывать там, что он – не Нептун и не Русалка, затем ждать визита сотрудника, который все пересчитает и внесет в квитанцию показания счетчика. Но зачем, к чему такие сложности, если сотрудник может сверить показания, зафиксированные во время прошлого своего визита в ту же квартиру, и выписать ту же сумму? Если учесть, что количество воды, подаваемое в квартиры многоэтажек, лимитировано строгим графиком, все проще пареной репы. Другое дело – так называемый «нахалстрой», общие дворы, обитатели которых о водяных счетчиках разве что в фильмах слышали. Почему же всех надо чесать одной гребенкой?

И потом, что за 4 человека, автоматически проживающих в доме – согласно «логике» главы пресс-службы «Азерсу»? В квартире автора заметки проживает всего 2 человека, других, прописанных в квартире, нет. И уж кому, как ни контролерам из «Азерсу» об этом не знать? Так зачем же оставлять такие квитанции с непомерными, неподъемными счетами, как говорится, «наобум», если можно прислать контролера вечером, когда люди приходят с работы домой, и посчитать нормально? Но и тут у «Азерсу» есть своеобразное оправдание: текучка (слово-то какое подходящее!) кадров сильно усложняет ситуацию. Так если были контролеры, знакомые с жителями, с составом их семей, а так же с рабочим графиком, то если эти контролеры уходят работать в другое место, их место занимает новый сотрудник, который – естественно — не может знать всех подробностей, а потому и действует старыми методами. Денег, правда, контролеры на руки оплаты не берут, так как все абоненты пользуются платежными терминалами, но, тем не менее, проблем от этого не убавилось.

Но в ведомстве по-прежнему хранят «гордое молчание» и на все вопросы и жалобы по вышеуказанным фактам предлагают «прийти и разобраться» в офисе, хотя на самом деле при грамотном подходе этот вопрос решается гораздо проще. Но как мы уже указали выше, логика у сборщиков «Азерсу» – понятие весьма относительное.

Яна Мадатова