Минобороны сообщило о провокациях ВС Армении

Подразделения вооруженных сил Армении с 16:15 15 ноября до 04:30 16 ноября с позиций, расположенных в населенных пунктах Азизли, Заркенд, Ашагы Шорджа, Дере, Гойсу, Памбек Басаркечарского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар, Гулалы Шамседдинского района и Джиль Чамберекского района, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии, расположенные в населенных пунктах Йеллиджа, Бармагбине Кяльбаджарского района, Галекенд, Дарюрд, Новоивановка, Гаравелилер Гядабейского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханаби, Гаджаллы, Алибейли, Асрик Джырдахан Товузского района, и Кохнегышлаг Агстафинского района.

С целью предотвращения боевой активности противника, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, сообщает Минобороны Азербайджана.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.